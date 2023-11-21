Петербуржец обокрал туристку из Москвы и попытался вернуть ей похищенные документы почтой

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина украл у туристки кошелек и документы, а затем попытался их вернуть Почтой России. Об этом сообщает городская прокуратура.

Все произошло 26 сентября в центре города. Жительница Москвы оказалась утром на стрелке Заячьего острова, собираясь застать рассвет. Пока она любовалась им, 69-летний уроженец Ленинградской области похитил из оставленной ею на скамейке сумки кошелек и документы. Сумму ущерба женщина оценила в 15 тыс. рублей.

Как отмечается, мужчина, тайно похитивший имущество туристки, распорядился денежными средствами по своему усмотрению, но решил вернуть потерпевшей ее паспорт и водительское удостоверение. С этой целью он пришел в почтовое отделение и положил документы в почтовый ящик.

Уголовное дело о краже, возбужденное в отношении пенсионера, уже направлено в Петроградский районный суд.

Ранее москвич ограбил 85-летнюю пенсионерку и вернул ей из жалости 200 рублей.