Премьер Литвы не намерена уходить в отставку перед выборами президента

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните заявили, что не намерена уходить в отставку перед выборами президента страны в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

При этом отмечается, что она является одним из претендентов на пост главы государства.

«Всеми доступными средствами буду стараться избегать ситуации использования моего служебного положения в избирательной кампании», — сказала Шимоните.

По ее словам, премьер-министр в данном случае не обязан уходить в отставку, а может «воспользоваться отпуском».

Ранее сообщалось, что в Литве 12 ноября официально стартует предвыборная кампания на пост президента республики. По информации агентства, гонка начинается за шесть месяцев до голосования по решению главного избиркома страны.

Как отмечает ЦИК Литвы, теперь партии республики могут зарегистрировать своих претендентов в избиркоме. Кроме того, это открывает путь для заявок самовыдвиженцев. Сами выборы назначены на 12 мая 2024 года, второй тур может состоятся 26 мая, если ни один из кандидатов не получит большинства голосов.

Литва является парламентской республикой, так что полномочия президента в стране существенно ограничены. На данный момент на этот пост есть четыре претендента — бывший командующий армией Литвы, генерал-лейтенант в отставке Валдас Туткус, мэр Казлу Руда Мантас Варашка, экс-министр здравоохранения страны Аурелиюс Верига и действующий председатель правительства Ингрида Шимоните. При этом действующий глава Литвы Гитанас Науседа также имеет возможность принять участие в голосовании, но пока не озвучивал свою позицию по этому вопросу.

Ранее рейтинг президента Литвы упал после новостей о его членстве в Компартии СССР.