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Суд вынес приговор убийце ведущей «Русского радио Вологда»

Убийцу ведущей «Русского радио Вологда» Азовской осудили на 14 лет

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Анна Азовская/VK

Суд в Москве вынес приговор Владимиру Маклакову, зарезавшему ведущую «Русского радио Вологда» Анну Азовскую. Обвиняемый проведет в колонии строгого режима 14 лет, сообщили в Telegram-канале московской прокуратуры.

По данным следствия, убийство произошло 3 января в квартире дома на улицы Полины Остапенко. В ходе ссоры мужчина взял нож и нанес ведущей не менее 247 ударов. Девушка скончалась на месте от полученных ран.

Помимо убийства, задержанного также обвиняли в угрозах применения насилия к полицейским. Он показывал нож прибывшим сотрудникам правопорядка.

«С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры суд назначил Владимиру Маклакову 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре.

По данным СМИ, обвиняемый и жертва были парой. Они вместе приехали в столицу на новогодние праздники. Молодые люди посетили фотосессию, после чего уехали на съемную квартиру, где произошло убийство.

Ранее стало известно, что около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии.

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