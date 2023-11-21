Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Роснефти» сделали открытие в процессе исследований пород Восточной Сибири

Открытие «Роснефти» поможет в разведке и поиске нефтяных и газовых месторождений

close
100%
Freepik.com

Специалисты «Роснефти» впервые диагностировали бактериальные и губковые сообщества (каркасы) в разрезах скважин Восточной Сибири, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что исследование проводилось в отложениях кембрия – первого геологического периода палеозойской эры. Бактериально-губковые каркасы были обнаружены специалистами научного центра компании в Тюмени в процессе описания керна и изучения петрографических шлифов.

«Обширные колонии губок кембрийского периода были распространены 570-500 млн лет назад на небольших глубинах и являлись более крупными и многочисленными, чем современные представители этого биологического вида. За сотни миллионов лет сообщества губок и бактерий под действием давления и температуры превратились в карбонатные нефтематеринские породы, которые сегодня являются перспективными объектами поиска и добычи», — говорится в сообщении.

Как уточнили в «Роснефти», открытие имеет большое значение для разведки и поиска нефтяных и газовых месторождений. Предполагается, что оно поможет точнее локализовать залежи углеводородов. Ранее подобные сообщества были описаны лишь в кембрийских породах Китая и Северной Америки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий