В «Роснефти» сделали открытие в процессе исследований пород Восточной Сибири

Специалисты «Роснефти» впервые диагностировали бактериальные и губковые сообщества (каркасы) в разрезах скважин Восточной Сибири, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что исследование проводилось в отложениях кембрия – первого геологического периода палеозойской эры. Бактериально-губковые каркасы были обнаружены специалистами научного центра компании в Тюмени в процессе описания керна и изучения петрографических шлифов.

«Обширные колонии губок кембрийского периода были распространены 570-500 млн лет назад на небольших глубинах и являлись более крупными и многочисленными, чем современные представители этого биологического вида. За сотни миллионов лет сообщества губок и бактерий под действием давления и температуры превратились в карбонатные нефтематеринские породы, которые сегодня являются перспективными объектами поиска и добычи», — говорится в сообщении.

Как уточнили в «Роснефти», открытие имеет большое значение для разведки и поиска нефтяных и газовых месторождений. Предполагается, что оно поможет точнее локализовать залежи углеводородов. Ранее подобные сообщества были описаны лишь в кембрийских породах Китая и Северной Америки.