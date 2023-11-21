Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

В ноябре 2023 года число вакансий на российском рынке труда увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на данные платформы «Авито Работа».

Согласно информации, предоставленной изданию сервисом, самую высокую зарплату в России готовы предложить дальнобойщикам. Спрос на специалистов в этой области, по сравнению с прошлым годом, вырос на 50%. В среднем по стране водителям дальнего следования предлагают 133 398 рублей.

Вторую строчку занимает токарь. Вакансий для этих специалистов стало больше на 33%. Средняя предлагаемая зарплата составляет 110 069 руб. Замыкают тройку лидеров фрезеровщики, потребность в которых выросла на 80%. Работодатели готовы платить этим специалистам 105 298 руб.

На четвертом месте — вакансия бригадира со средней зарплатой 101 956 руб. Пятую строчку заняли автоэлектрики — им предлагают 100 707 руб.

Тем временем сервис «Зарплата.ру» провел исследование и выяснил, что водитель-экспедитор по перевозке ковров, женщина-водитель и парковщик у ресторанов оказались самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России в сфере «Транспорт, логистика, перевозки».

Ранее сообщалось, что почти половина (47%) вакансий для разработчиков на российском IT-рынке труда ориентирована на так называемых джуниоров, начинающих специалистов с опытом работы до трех лет.