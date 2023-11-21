Российские пограничники задержали француза, который на лодке незаконно приплыл в РФ

Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Франции, который незаконно на лодке приплыл в Россию со стороны Эстонии. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина плыл по реке Нарве. Недалеко от госграницы его перехватили сотрудники погранслужбы.

О мотивах мужчины не сообщается, его отправили в СИЗО на 30 суток. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», за что мужчине может грозить до шести лет тюрьмы. Об инциденте проинформировали и эстонскую сторону.

До этого стало известно об организации доставки беженцев на границу России и Финляндии. Как писала «Фонтанка», в последние несколько дней из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, преимущественно из арабских стран.

По данным издания, до российско-финской границы беженцев довозят на российских машинах, а затем снабжают их велосипедами.

Отмечается, что предварительно эти люди ищут информацию о том, что их ждет у границы и как можно облегчить свое пребывание там.

Ранее в Абхазии охотники сообщили о проникновении ДРГ из Грузии.