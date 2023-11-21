Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские пограничники задержали француза, который на лодке незаконно приплыл в РФ

В Ленобласти задержали гражданина Франции, незаконно приплывшего на лодке в РФ

close
100%
Pixabay

Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Франции, который незаконно на лодке приплыл в Россию со стороны Эстонии. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина плыл по реке Нарве. Недалеко от госграницы его перехватили сотрудники погранслужбы.

О мотивах мужчины не сообщается, его отправили в СИЗО на 30 суток. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», за что мужчине может грозить до шести лет тюрьмы. Об инциденте проинформировали и эстонскую сторону.

До этого стало известно об организации доставки беженцев на границу России и Финляндии. Как писала «Фонтанка», в последние несколько дней из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, преимущественно из арабских стран.

По данным издания, до российско-финской границы беженцев довозят на российских машинах, а затем снабжают их велосипедами.

Отмечается, что предварительно эти люди ищут информацию о том, что их ждет у границы и как можно облегчить свое пребывание там.

Ранее в Абхазии охотники сообщили о проникновении ДРГ из Грузии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий