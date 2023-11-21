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СМИ сообщают об обысках в Киево-Печерской лавре

Lavra LIVE: в Киево-Печерской лавре проходят обыски

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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

В Киево-Печерской лавре проходят обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Lavra LIVE.

По информации Telegram-канала, лавра закрыта для посетителей.

«Полицейские сообщают о следственных действиях (в лавре. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в самой лавре информацию об обысках не подтверждают.

До этого исполняющий обязанности наместника храма от Православной церкви Украины (ПЦУ) архимандрит Авраамий сообщал, что Киево-Печерская лавра с 15 ноября перешла на новоюлианский календарь.

По словам Авраамия, о переходе на основную для ПЦУ систему летоисчисления давно просили прихожане Лавры, а священноархимандрит Эпифаний уже дал на это свое благословение.

В Минкультуры Украины заявляли, что Украинская православная церковь (УПЦ) сохраняет каноническую связь с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом говорил глава Минкульта Украины Ростислав Карандеев.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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