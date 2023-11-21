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В Карелии задержаны мигранты, собравшиеся на границе Финляндии

Более 150 мигрантов, собравшихся на границу Финляндии, задержаны в Карелии

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АНТИБЕСЕДКА - Костомукша/VK

Более 150 мигрантов, собравшихся на границу Финляндии, задержаны в Карелии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Карелии Марину Кабатюк.

«С 15 по 21 ноября на территории Карелии было задержано свыше 150 иностранных граждан, которые, имея истекшие российские визы, двигались в сторону российско-финляндской границы. Большая часть нелегалов задержана после 18 ноября», — заявила Кабатюк.

Она добавила, что задержанные иностранцы находятся в данный момент в местах принудительного пребывания граждан в ОВД Карелии. Задержанным грозит штраф и выдворение с территории России.

До этого стало известно об организации доставки беженцев на границу России и Финляндии.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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