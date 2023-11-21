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В Подмосковье пенсионерка по совету афериста пришла к военкомату с молотком для мяса

В Подольске пенсионерка пришла к военкомату с бензином и молотком для мяса

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Shutterstock

В Подольске задержали москвичку, которая приехала к военкомату с бензином. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел недалеко от остановки «Дом-музей Ленина». Женщина вышла из такси с двумя емкостями и пакетом в руках, при этом она постоянно с кем-то общалась по телефону.

Правоохранители обратили на 67-летнюю россиянку внимание, когда она подошла к военкомату. У пенсионерки проверили документы, в пакете оказался молоток для отбивания мяса. Выяснилось, что женщине позвонили неизвестные и представились следователями. По их словам, у пенсионерки хотят отобрать жилье. Чтобы этого не допустить, она должна содействовать полицейским.

«Задача была – взять дома молоток и купить на заправке бензин, после чего передать правоохранительным органам у подольского военкомата, где забаррикадировались злоумышленники», — сообщается в публикации.

На данный момент с женщиной беседуют следователи.

Ранее в Новосибирске пенсионерка оказалась в СИЗО за поджог военкомата.

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