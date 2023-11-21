Опубликовано видео допроса подозреваемых в массовом отравлении наркотиками в Астрахани

Пресс-служба МВД в Telegram-канале опубликовала кадры задержания и допроса мужчин, которых подозревают в массовом отравлении наркотиками в Астрахани.

В отделении полиции допросили граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которых подозревают в распространении метадона в Астрахани.

Один из задержанных рассказал, что приехал в Россию, чтобы работать на стройке, но затем решил заняться продажей наркотиков, чтобы заработать деньги. Другой подозреваемый описал, как именно помогал продавать метадон в Астрахани.

Как отметили в пресс-службе МВД, расследование уголовного дела продолжается. Сейчас назначены необходимые экспертизы, в том числе генетическая. Также помимо задержанных устанавливаются возможные соучастники, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ.

Всего от запрещенного вещества пострадали более 20 человек, которых накануне госпитализировали с сильным отравлением. Врачи сочли состояние почти всех доставленных в стационар тяжелым.

Ранее в Ленинградской области госпитализировали 15-летнего подростка, отравившегося наркотическими веществами.