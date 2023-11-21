Российского водителя, высадившего ребенка в метель, накажут

Следственное управление СК РФ по Саратовской области начало проверку после сообщении о том, как водитель маршрутки высадил 13-летнюю девочку на мороз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину подозревают в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

«Согласно данным, размещенным в СМИ, в Саратове водитель общественного транспорта высадил 11-летнюю девочку из-за неподтверждения оплаты за проезд безналичным способом», — говорится в сообщении СК.

По словам матери ребенка, ее дочь трижды прикладывала карту к терминалу оплаты, но он не показывал, что билет оформлен. Тогда мужчина высадил девочку в метель. Спустя время на телефон пришли уведомления, что оплата за проезд списалась три раза.

Ранее в Свердловской области из автобуса высадили ребенка без наличных.