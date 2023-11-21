Большинство россиян уверены, что развитие ИИ изменит жизнь людей к лучшему

Более половины россиян (61%) уверены, что дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) поможет изменить жизнь в лучшую сторону. Такие данные следуют из исследования СберСтрахования накануне международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта (AI Journey).

Больше всего респондентов-оптимистов относятся к возрастной категории 18–30 лет (72%), меньше всего — среди людей старше 60 лет (56%).

«Сегодня технологии искусственного интеллекта быстро входят в нашу жизнь. Многие привычные нам сервисы и услуги уже работают на базе таких технологий, и мы не всегда это замечаем. И, как мы видим из данных нашего исследования, 57% россиян из тех, кто ждет положительных изменений, называют искусственный интеллект источником блага», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Он добавил, что Сбер смог сократить сроки урегулирования страховых случаев с помощью ИИ.

«Мы верим, что человеку нужно предлагать тот продукт, в котором он нуждается именно в конкретный момент. И в этом нам также поможет искусственный интеллект», — сказал Вестеровский.

Большинство респондентов (52%) полагают, что сильнее всего ИИ внедрится в IT-сферу. Каждый третий (35%) считает, что ИИ будет востребован в сфере безопасности, а каждый четвертый (27%) – в медицине.

Каждый шестой (17%) россиянин уверен, что ощутимые изменения от использования ИИ произойдут на горизонте до 15 лет, каждый седьмой (14%) ждет изменений в течение 10 лет, а каждый восьмой — уже через 5 лет.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Всего было опрошено 11 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин рассказал, что искусственный интеллект Сбера поможет Египту расшифровать древние манускрипты.