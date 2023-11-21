Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян уверены, что развитие ИИ изменит жизнь людей к лучшему

Сбер: россияне ожидают улучшения жизни с помощью ИИ в ближайшие 15 лет

close
100%
Shutterstock

Более половины россиян (61%) уверены, что дальнейшее развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) поможет изменить жизнь в лучшую сторону. Такие данные следуют из исследования СберСтрахования накануне международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта (AI Journey).

Больше всего респондентов-оптимистов относятся к возрастной категории 18–30 лет (72%), меньше всего — среди людей старше 60 лет (56%).

«Сегодня технологии искусственного интеллекта быстро входят в нашу жизнь. Многие привычные нам сервисы и услуги уже работают на базе таких технологий, и мы не всегда это замечаем. И, как мы видим из данных нашего исследования, 57% россиян из тех, кто ждет положительных изменений, называют искусственный интеллект источником блага», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
Он добавил, что Сбер смог сократить сроки урегулирования страховых случаев с помощью ИИ.

«Мы верим, что человеку нужно предлагать тот продукт, в котором он нуждается именно в конкретный момент. И в этом нам также поможет искусственный интеллект», — сказал Вестеровский.

Большинство респондентов (52%) полагают, что сильнее всего ИИ внедрится в IT-сферу. Каждый третий (35%) считает, что ИИ будет востребован в сфере безопасности, а каждый четвертый (27%) – в медицине.

Каждый шестой (17%) россиянин уверен, что ощутимые изменения от использования ИИ произойдут на горизонте до 15 лет, каждый седьмой (14%) ждет изменений в течение 10 лет, а каждый восьмой — уже через 5 лет.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Всего было опрошено 11 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин рассказал, что искусственный интеллект Сбера поможет Египту расшифровать древние манускрипты.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий