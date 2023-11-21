Западным странам не удалось в своем противостоянии с Россией ослабить ее в экономическом, дипломатическом или военном плане. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Экономического обрушения, на которое надеялся Запад, не произошло. Что касается дипломатической изоляции, объявленной западными странами, она также не случилась, поскольку так называемые страны глобального Юга продемонстрировали свою поддержку или по меньшей мере доброжелательный нейтралитет по отношению к Кремлю», — говорится в статье.

Издание отмечает, что на Западе все чаще говорят о возможном поражении Украины в конфликте с РФ, поскольку ВСУ еще до осени и зимы перестали показывать какие-либо успехи на фронте. Из-за этого против Киева начали дуть «все темные ветры политики и дипломатии», пишет газета.

В то же время автор статьи считает, что россияне на фоне мощного давления со стороны Запада проявили «необычайную стойкость» и сумели адаптироваться в военной сфере, поменяв свои тактики в конфликте.

До этого в Кремле рассказали, что в 2022 году РФ грозил обвал экономики из-за беспрецедентных санкций, однако страна смогла выдержать удар и даже со временем перейти к росту.

Ранее в Европарламенте заявили, что санкции пошли России на пользу.