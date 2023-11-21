Движение по трассе Курган — Тюмень ограничено из-за вылетевшей на встречную полосу машины

Под Тюменью одну полосу движения на трассе «Тюмень – Курган» закрыли из-за ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на 71-м километре автодороги. По предварительной информации, автомобиль Renault Sandero вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Водителя иномарки спасти не удалось. О других пострадавших информации нет. На фото с места происшествия заметно, что легковую машину во время ДТП смяло.

По данным Госавтоинспекции, одна полоса закрыта. Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.

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