МЧС России доставил очередную помощь для жителей сектора Газа в Египет

Самолет МЧС России, который утром 21 ноября вылетел из Дагестана с 27 тоннами гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа, прибыл в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Спецборт МЧС с гуманитарной помощью из Дагестана прибыл в аэропорт города Эль-Ариш», — говорится в публикации.

В составе груза находятся продукты питания, в том числе детского, одежда, обувь и предметы личной гигиены.

20 ноября борт МЧС России доставил жителям сектора Газа через египетский город Эль-Ариш 27 тонн гуманитарного груза.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых.