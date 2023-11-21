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В Нижнем Новгороде десять школьников отравились неизвестным веществом

В Нижнем Новгороде три ребенка потеряли сознание на линейке

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Shutterstock

В Нижнем Новгороде школьников госпитализировали с подозрением на отравление неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в школе №182. На линейке трое учеников потеряли сознание, среди них – десятилетняя девочка. Еще семеро резко почувствовали недомогание.

Педагоги оперативно вызвали медиков. Для оказания детям помощи на место прибыли несколько карет скорой. На данный момент неизвестно, по какой причине школьники почувствовали себя плохо. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Астрахани около 20 человек оказались в больнице с отравлением наркотиками.

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