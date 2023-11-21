Школьники, снимавшие на камеру поцелуй двух мальчиков, стали фигурантами уголовного дела

В Забайкальском крае подростки заставили двух школьников целоваться и стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Правоохранители узнали о произошедшем на стадионе одной из школ в поселке Моготуй от отца 12-летнего ученика седьмого класса, поцелуй которого с 11-летним приятелем из шестого попал на видео.

Потерпевшие указали взрослым на двух девятиклассников. В октябре те, по словам мальчиков, заставили их целоваться под камерой, а через месяц опубликовали получившуюся запись в Telegram. Несовершеннолетних задержали и возбудили в их отношении уголовное дело.

За насильственные действия сексуального характера подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас школьники находятся в СИЗО.

Ранее в Дагестане подросток избил сверстника на глазах у своих друзей, снимавших побои на камеру.