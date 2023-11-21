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В Италии завершился один из крупнейших судебных процессов над мафией

WSJ: в Италии завершен крупный суд над мафией, осуждены более 200 человек

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Johannes Neudecker/Global Look Press

В Италии подошел к концу один из крупнейших судебных процессов над мафией, длившийся почти три года, осуждены более 200 человек. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что эти люди обвиняются в членстве или сотрудничестве с самым влиятельным и богатейшим преступным синдикатом Италии — «Ндрангета». Бывшие правоохранители, политики и бизнесмены были признаны виновными в совершении преступлений, связанных с организованной преступностью, включая контрабанду наркотиков, отмывание денег и вымогательство.

По данным WSJ, «Ндрангета» контролирует более 80% торговли кокаином в Европе, а ее интересы распространяются на Америку, Африку и Австралию. Прокуроры оценивают годовой доход преступной группы в $55 млрд.

Прокуроры пытались выяснить, каким образом члены «Ндрангеты» проникли в политику и бизнес. Предполагается, что группа состоит из более 20 тысяч человек.

Фигуранты получили различные меры наказания — от 10 месяцев до 30 лет тюрьмы, некоторые приговоры могут быть обжалованы.

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