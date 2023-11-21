Глава столичного Дептранса Ликсутов рассказал о популярности МЦД среди москвичей

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) изменил транспортные привычки москвичей и оказал большой эффект на столицу, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба Дептранса. Глава ведомства подчеркнул, что за 4 года сеть МЦД выросла до 136 станций, и развитие диаметров продолжается.

По словам Максима Ликсутова, диаметры востребованы пассажирами.

«Миллионы москвичей и жителей Подмосковья получили возможность пользоваться Московскими центральными диаметрами (МЦД) с тактовым расписанием, билетной системой московского транспорта, современными поездами и обновляемой инфраструктурой», — сказал чиновник.

Он уточнил, что рекордный пассажиропоток на D1 составляет 272 тыс. поездок в сутки, D2 — 360 тыс., D3 — 443 тыс., D4 — 264 тыс.

«Проделана огромная работа для интеграции железной дороги в систему городского транспорта. В 2023 году сеть наземного метро увеличилась вдвое: на транспортной схеме появились МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Третий диаметр связал Зеленоград и подмосковный город Раменское, четвертый — Апрелевку, Внуково и микрорайон Железнодорожный города Балашиха», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта.

Московские центральные диаметры он назвал большим транспортным проектом не только столицы, но и всего Центрального транспортного узла.

«Благодаря работе МЦД-1 и МЦД-2 соседние линии метро разгрузились до 12%. Подобный эффект наблюдается и после запуска новых линий наземного метро», — добавил глава ведомства.

Также он подчеркнул, что с запуском МЦД-3 и МЦД-4 стало меньше машин на прилегающих автомагистралях: на Ленинградском, Новорязанском, Косинском шоссе, Рязанском и Октябрьском проспектах, Шоссе Энтузиастов, Киевском, Боровском и Носовихинском шоссе.

«Развитие диаметров продолжается. Ведется строительство новых московских городских вокзалов Митьково D3 и Петровско-Разумовская D1, реконструируем Беговую, Рижскую, Малино, а также Курский вокзал. Продолжается обновление подвижного состава. На маршрутах дальних пригородных зон МЦД-3 до конца 2024 года оставшиеся поезда заменим на новые», — заявил Ликсутов.

По словам главы Дептранса, на МЦД-4 полностью обновить подвижной состав планируется к концу 2025 года. В планах также дальнейшее развитие Центрального транспортного узла: появятся маршруты до Калуги, Твери, Тулы, Рязани, Ярославля и других городов.

Напомним, первые два диаметра — МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» — запустили 21 ноября 2019 года. Они соединили Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском.