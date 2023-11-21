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Режим ЧС введен в регионе России после атаки ВСУ

Mash: режим ЧС введен в Стародубском районе Брянской области после атаки ВСУ

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bbbreaking/Telegram

Режим чрезвычайной ситуации введен в Стародубском районе Брянской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что ВСУ выпустили по селу Курковичи, граничащему с Черниговской областью Украины, по меньшей мере 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Град».

По данным Mash, снаряды попали в фельдшеро-акушерский пункт, магазин и сельскохозяйственное предприятие. Также в населенном пункте была перебита линия электропередачи (ЛЭП), из-за чего в окрестностях пропали свет и связь.

Как сообщали в Министерстве обороны РФ, около 6 утра 21 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что средства РЭБ ликвидировали дрон ВСУ над регионом.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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