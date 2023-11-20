Стала известна причина массового отравления в Астрахани

Массовое отравление наркотиками в Астрахани произошло в результате употребления метадона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, отравление людей произошло в результате употребления метадона», — отметил он.
Источник уточнил, что в настоящее время «проводятся экспертизы».
Вечером 20 ноября в Астрахани госпитализировали 20 человек с отравлением метадоном. Врачи сочли состояние почти всех доставленных в стационар тяжелым.
Затем в Ставрополье задержали трех мужчин по подозрению в распространении наркотиков в Астрахани.
Личности распространявших наркотики известны. Это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
Двое из троих задержанных иностранцев уже признались в сбыте запрещенных веществ.
Ранее в Ленинградской области госпитализировали 15-летнего подростка, отравившегося наркотическими веществами.