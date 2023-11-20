Ребенок попал в реанимацию с химическими ожогами, проглотив кристаллы марганцовки

В Ломоносовском районе Ленинградской области двухлетний ребенок отравился марганцовкой и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел в деревне Кипень Ломоносовского района, скорую помощь двухлетнему мальчику вызвали родители. Медики диагностировали у ребенка химические ожоги внутренних органов, его состояние оценивается как тяжелое.

Выяснилось, что мальчик нашел в машине родителей кристаллы марганцовки и проглотил их, после чего ребенку стало плохо.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, семья в поле зрения сотрудников полиции не попадала.

Ранее в российской школе ученика забрали с урока в реанимацию.