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Ребенок попал в реанимацию с химическими ожогами, проглотив кристаллы марганцовки

47.news: в Ленобласти двухлетний ребенок отравился марганцовкой

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FotograFFF/Shutterstock

В Ломоносовском районе Ленинградской области двухлетний ребенок отравился марганцовкой и попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 47.news.

Инцидент произошел в деревне Кипень Ломоносовского района, скорую помощь двухлетнему мальчику вызвали родители. Медики диагностировали у ребенка химические ожоги внутренних органов, его состояние оценивается как тяжелое.

Выяснилось, что мальчик нашел в машине родителей кристаллы марганцовки и проглотил их, после чего ребенку стало плохо.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, семья в поле зрения сотрудников полиции не попадала.

Ранее в российской школе ученика забрали с урока в реанимацию.

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