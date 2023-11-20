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Цифровой омбудсмен сравнил манипуляции в сети и в реальной жизни

Омбудсмен Гуляев: в сети пользователи постоянно сталкиваются с манипуляциями

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Владимир Трефилов/РИА Новости

В обществе сегодня нет культуры потребления информации, заявил молодежный цифровой омбудсмен, директор центра по обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве университета имени О.Е. Кутафина Дмитрий Гуляев в выпуске шоу «Разговор по делу. Инфобезопасность».

«Культура потребления информации должна формироваться постепенно, это целенаправленная деятельность», — отметил Гуляев.

По его словам, отсутствие такой культуры плохо сказывается на развитии навыков анализа информации, которые нужны для поддержания когнитивного суверенитета страны.

Гуляев добавил, что в цифровой среде, как и в реальном мире, пользователи постоянно имеют дело с манипуляциями.

«Все мы время от времени являемся манипуляторами, причем мы манипулируем как в реальной жизни, так и в интернете. Но здесь должно быть четкое понимание границ», — подметил Гуляев, добавив, что по-настоящему деструктивными оказываются умышленные манипуляции.

Цифровой омбудсмен подчеркнул, что для противостояния манипуляциям необходимо развивать критическое мышление и научиться отказываться от ненужной информации.

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