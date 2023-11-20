Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инфекционист назвал мигрантов и антипривочников причинами вспышек кори в России

Инфекционист Малышев: среди причин вспышек кори – мигранты и антипрививочники

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Регистрируемые в России вспышки заболеваемости корью имеют несколько причин, считает врач-инфекционист Николай Малышев. Среди основных факторов он назвал уменьшение количества вакцин, недостаточный охват прививками из-за родителей, отказывающихся вакцинировать детей, а также приезд непривитых мигрантов. Важную роль сыграло и то, что во время пандемии коронавируса от кори не прививали, отметил врач в пресс-центре НСН.

«Даже если 10% не привитые – это 14 миллионов человек, – подчеркнул врач. – Во-вторых, если была отсрочка по прививкам, то и производство выпускало меньшее количество вакцин, но сейчас этим вопросом уже занимаются активно».

Кроме того, свою роль сыграли и мигранты, считает Малышев. По его данным, за последний год в Россию приехали порядка 670 тыс. граждан из Средней Азии, практически все они от кори не прививались.

Еще один фактор, спровоцировавший вспышки кори – антипрививочники, которые не вакцинируют своих детей, заключил инфекционист.

Напомним, в России в последнее время фиксируются вспышки кори. Так ранее в Нижневартовске часть учеников одной из городских школ по этой причине перевели на дистанционное обучение. Врачи призывают провести в России ревакцинацию.

В то же время сообщалось о нехватке вакцин от кори в клиниках, в Госдуме пообещали разобраться с этой проблемой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий