Инфекционист назвал мигрантов и антипривочников причинами вспышек кори в России

Регистрируемые в России вспышки заболеваемости корью имеют несколько причин, считает врач-инфекционист Николай Малышев. Среди основных факторов он назвал уменьшение количества вакцин, недостаточный охват прививками из-за родителей, отказывающихся вакцинировать детей, а также приезд непривитых мигрантов. Важную роль сыграло и то, что во время пандемии коронавируса от кори не прививали, отметил врач в пресс-центре НСН.

«Даже если 10% не привитые – это 14 миллионов человек, – подчеркнул врач. – Во-вторых, если была отсрочка по прививкам, то и производство выпускало меньшее количество вакцин, но сейчас этим вопросом уже занимаются активно».

Кроме того, свою роль сыграли и мигранты, считает Малышев. По его данным, за последний год в Россию приехали порядка 670 тыс. граждан из Средней Азии, практически все они от кори не прививались.

Еще один фактор, спровоцировавший вспышки кори – антипрививочники, которые не вакцинируют своих детей, заключил инфекционист.

Напомним, в России в последнее время фиксируются вспышки кори. Так ранее в Нижневартовске часть учеников одной из городских школ по этой причине перевели на дистанционное обучение. Врачи призывают провести в России ревакцинацию.

В то же время сообщалось о нехватке вакцин от кори в клиниках, в Госдуме пообещали разобраться с этой проблемой.