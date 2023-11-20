На Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации некоторых граждан

В Верховной раде собрались убрать отсрочку от мобилизации для нескольких категорий граждан. Об этом заявила депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, пишет издание «Страна.ua».

Она отметила, что законопроект парламентарии уже готовят к регистрации.

Документ предусматривает лишение отсрочки от мобилизации для студентов, которые получают второе и третье высшее образование, а также родственников инвалидов I и II группы не первой степени родства и супругов лиц с инвалидностью III группы.

До этого Безуглая заявила, что на Украине планируют внести изменения в закон о военной службе и расширить перечень подлежащих призыву граждан страны. В случае принятия законопроекта в ряды ВСУ можно будет призывать заключенных, студентов и ряд других категорий граждан, ранее призыву не подлежавших.

Также правила призыва на военную службу изменятся и для студентов вузов, которых на Украине в последние два года стало существенно больше. Для тех, кто получает второе или третье среднее специальное или высшее образование, отсрочки от призыва в украинскую армию более не будет.

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