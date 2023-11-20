Россиянам рассказали, можно ли собакам жить на балконе зимой

Собаки, у которых нет проблем с отращиванием подшерстка, могут жить на застекленном балконе. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков, комментируя новости о спасении собаки, запертой на балконе на северо-западе Москвы.

По словам специалиста, проблемы могут возникнуть у животных, которые на протяжении длительного времени жили в квартире и не выходили на улицу. В этом случае у собаки может быть переохлаждение из-за резкого перемещения из теплого помещения на холодный балкон.

Чтобы не допустить этого, Цыпленков посоветовал сделать для питомца на балконе небольшую будку с маленьким отверстием. Если температура очень низкая, вход в будку можно дополнительно перекрыть тканевым пологом. В этом случае собака сможет существовать даже в тридцатиградусный мороз, отметил эксперт.

«Прогреть даже застекленный балкон они не смогут, а маленькую «норку» — вполне», — заключил ветеринар.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что иногда антифриз разливается под капотом автомобиля и может стать приманкой для собаки за счет сладковатого вкуса. Эксперт призвал беречь питомцев от этого вещества, поскольку даже небольшое его количество может быть смертельным для животного.

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