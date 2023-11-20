Стал известен шорт-лист премии «Сделано в России – 2023»

Проект «Сноб» опубликовал шорт-лист 12-й ежегодной премии «Сделано в России», сообщает пресс-служба проекта.

Экспертные советы выбрали самые интересные проекты, запущенные в России с октября 2022 года.

Лауреаты в 13 номинациях будут определены по итогам онлайн-голосования, которое продлится до 27 ноября на странице премии. Выбрать понравившегося кандидата в шорт-листе сможет любой желающий.

Список победителей будет объявлен 29 ноября на Новой сцене Театра на Таганке – лауреатам вручат фирменные статуэтки.