В Петербурге девушка испугалась супруга и выпрыгнула в окно

В Петербурге ссора супругов закончилась тем, что женщина выпрыгнула из окна. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в Приморском районе города. Между мужчиной и девушкой произошел конфликт по неизвестной причине. Поведение мужа слишком сильно напугало петербурженку, поэтому она выпрыгнула из окна многоэтажки.
На место оперативно прибыла скорая помощь. Девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей и ушибами головы, поясницы, позвоночника.
По мнению специалистов, несмотря на травмы, девушка находится в удовлетворительном состоянии.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.
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