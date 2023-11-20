Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге девушка испугалась супруга и выпрыгнула в окно

В Петербурге девушка прыгнула в окно во время ссоры с мужем

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Петербурге ссора супругов закончилась тем, что женщина выпрыгнула из окна. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Приморском районе города. Между мужчиной и девушкой произошел конфликт по неизвестной причине. Поведение мужа слишком сильно напугало петербурженку, поэтому она выпрыгнула из окна многоэтажки.

На место оперативно прибыла скорая помощь. Девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей и ушибами головы, поясницы, позвоночника.

По мнению специалистов, несмотря на травмы, девушка находится в удовлетворительном состоянии.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве подросток упал с 12-го этажа и выжил.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий