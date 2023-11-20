В Петербурге девушка испугалась супруга и выпрыгнула в окно

В Петербурге ссора супругов закончилась тем, что женщина выпрыгнула из окна. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Приморском районе города. Между мужчиной и девушкой произошел конфликт по неизвестной причине. Поведение мужа слишком сильно напугало петербурженку, поэтому она выпрыгнула из окна многоэтажки.

На место оперативно прибыла скорая помощь. Девушку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей и ушибами головы, поясницы, позвоночника.

По мнению специалистов, несмотря на травмы, девушка находится в удовлетворительном состоянии.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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