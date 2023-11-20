В Москве мужчина в шутку заявил о захвате заложников

Сегодня в Москве задержали подозреваемого в захвате заложников в жилом здании на Алтуфьевском шоссе. Это случилось после того, как в полицию поступило соответствующее сообщение. Однако задержанный назвал это шуткой, сообщает телеканал «360», ссылаясь на собственный информированный источник.

После сообщения на место происшествия выехали два наряда полиции. Сотрудники задержали предполагаемого нарушители и доставили в ОВД. Отвечая на вопросы полицейских, он назвал сообщение неудачной шуткой.

Ранее мужчина в Санкт-Петербурге забрал дочь из детского сада и заявил, что она у него в заложницах. Позже мать нарушителя, комментируя инцидент, предположила, что он сказал это в шутку.

В Москве ранее задержали представителей автосалона, которых подозревают в мошенничестве.