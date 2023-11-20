Песков рассказал, сколько желающих покинуть Газу россиян уже эвакуированы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что половина россиян, желающих покинуть сектор Газа, уже вывезена в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, эвакуация россиян из Газы продолжается. Кремль тщательно отслеживает работу спасателей и дипломатов.

«Работа ведется на ежедневной основе <...>. Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в РФ», — отметил Песков.

До этого борт МЧС России с гуманитарной помощью приземлился в аэропорту египетского города Эль-Ариш. Самолет Ил-76 доставил 27 тонн гуманитарного груза.

Также 20 ноября МЧС РФ сообщало, что группа из 117 эвакуированных из Газы россиян доставлена в Москву.

Самолет Ил-76 выполнял спецрейс из Каира и совершил посадку в московском аэропорту Домодедово.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.