Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль объявил о временном прекращении огня в Рафахе

ЦАХАЛ: Израиль приостановил боевые действия в Рафахе до 15:00

close
100%
Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратила огонь в городе Рафах на юге сектора Газа с 11:00 до 15:00 мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя израильской армии Авихая Эдри.

По словам Эдри, «тактическая приостановка» будет действовать в западном районе Рафаха в гуманитарных целях. Также представитель ЦАХАЛ напомнил о работе гуманитарного коридора, по которому эвакуируют жителей трех районов Газа. Путь беженцев проходит через дорогу «Салах эд-Дин» на юг сектора Газа. Коридор действует до 17:00 мск.

Рафах — город на границе сектора Газа и Египта. Именно через контрольно-пропускной пункт «Рафах» беженцы покидают Газу.

Обострение палестино-израильского конфликта, которое привело к появлению тысяч беженцев, произошло 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС вторглось в Израиль и захватило десятки заложников. После этого израильская армия начала обстрелы сектора Газа, где скрываются боевики ХАМАС, а в конце октября приступила к наземной операции в анклаве.

Ранее россиянка из сектора Газа рассказала о бомбежках КПП «Рафах».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий