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Бывших полицейских из Курганской области отправили в колонию за избиение задержанных

В Кургане отправили в колонию экс-полицейских, виновных в избиении задержанных

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Экс-сотрудников ППС, причастных к избиению двух молодых людей при задержании, отправили в колонию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Курганского областного суда.

Инцидент, закончившийся судебным разбирательством, произошел еще в 2020 году. Тогда свидетелями избиения двух задержанных на улице Пионерской в городе Щучье стали жители соседних домов. Дело не сразу дошло до суда, в апреле 2021-го правоохранители продолжали служить в органах внутренних дел.

Приговор по делу о превышении полномочий при задержании вынесли в июле этого года в Щучанском районном суде. Там троих экс-сотрудников ППС признали виновными, но бывшие полицейские остались недовольны решением и попытались опротестовать обвинительный приговор в Курганском областном суде.

Судебная коллегия внесла туда изменения, но теперь двоим из осужденных условные сроки заменили реальными — в исправительную колонию они отправятся на три года. При этом всем троим смягчили дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее в Москве полицейские жестоко задержали подростка-безбилетника.

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