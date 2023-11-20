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Путин примет участие в конференции по передаче транспорта регионам РФ

Песков: Путин примет участие в передаче российским регионам нового транспорта

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня примет участие в видеоконференции, посвященной передаче регионам страны новой техники для общественного транспорта. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что мероприятие приурочено к Дню работника транспорта. Данный профессиональный праздник отмечается 20 ноября.

«Сегодня в графике президента во второй половине дня будет видеоконференция — мероприятие, в ходе которого будет передаваться новая техника для обновления общественного транспорта в регионах РФ», — указал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в этот раз российские субъекты получат крупную партию техники. Однако он не стал уточнять, сколько именно машин будет передано региональным правительствам.

В то же время представитель президента обратил внимание, что сейчас в стране продолжается реализация программы по модернизации общественного транспорта. Ожидается, что во время видеоконференции с докладами выступят министр транспорта РФ Виталий Савельев и руководители других профильных ведомств.

Песков подчеркнул, что сегодня глава государства работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево. У российского лидера запланированы еще несколько мероприятий, однако их освещение не предусмотрено.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил вклад столичных производителей в развитие метро и железных дорог.

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