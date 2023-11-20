Самолет МЧС России с гумпомощью для населения сектора Газа прибыл в Египет

Борт МЧС России с гуманитарной помощью приземлился в аэропорту египетского города Эль-Ариш. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Самолетом Ил-76 доставлено 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа», — говорится в публикации.

До этого гуманитарную помощь для населения сектора Газа спецборт МЧС России доставил 18 ноября в Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.