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В Польше раскрыли группу по нелегальной перевозке тысяч мигрантов

Пограничники Польши задержали группу за незаконную перевозку 2,6 тысячи мигрантов

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Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Сотрудники Бугского отделения пограничной службы Польши раскрыли международную преступную группировку, занимавшуюся контрабандой мигрантов через польско-белорусскую границу в страны Западной Европы. Как сообщается на сайте польских пограничников, сейчас под следствием находятся 32 подозреваемых.

«Дело, возбужденное сотрудниками оперативно-розыскного отдела Бугского отделения Пограничной службы, касается организованной преступной группы, которая организовала в целях получения финансовой выгоды незаконное пересечение белорусско-польской границы», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, преступники перевозили иностранцев, не имевших документов, в страны Западной Европы. По предварительным оценкам, таким образом им удалось переправить около 2,6 тыс. человек. За незаконное пересечение границы с каждого из них преступники требовали по несколько тысяч долларов США.

Сотрудники Пограничной службы и прокуратуры пришли к выводу, что в международную преступную группу входят как граждане Польши, так и граждане Украины, Ирака и Белоруссии.

Мигрантами чаще всего были граждане Ирака, Сирии и Палестины, которые сначала направлялись в Беларусь, а после нелегального пересечения границы с Польшей переправлялись до границы с Германией.

11 ноября стало известно, что правительство Германии намерено существенно ускорить процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища, но при этом проверка мигрантов будет проводиться менее основательно.

Ранее сообщалось, что в Польше становится меньше постоянно проживающих украинцев, они массово покидают страну.

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