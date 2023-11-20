Психолог объяснила, как воспитать счастливого ребенка

Счастье ребенка зависит от атмосферы, в которой он воспитывается, а также от ценностей и видения мира его родителей. Об этом в интервью РИАМО рассказала психолог, специалист по детско-родительским отношениям Оксана Бакумова.

«Безусловно любите свое дитя — первый и самый главный совет в воспитании счастливого ребенка. Безусловная любовь — это когда вы любите и принимаете ребенка таким, какой он есть. Со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками. В любой ситуации», — подчеркнула Бакумова.

При этом, по ее словам, в семье не должно быть вседозволенности. В отношениях следует придерживаться четких границ и правил, которые соблюдают все. Также специалист посоветовала создавать семейные традиции.

Детский и семейный психолог Екатерина Кес до этого отмечала, что семейные традиции помогут сблизить детей и родителей, делая семью дружнее и сплоченнее. В качестве примера она привела совместное украшение елки или приготовление лакомств.

По словам психолога Андрея Зберовского, чтобы привить детям уважение к традиционным семейным ценностям, взрослым достаточно просто их соблюдать. Он подчеркнул, что для ребенка, который всю жизнь видел счастливых родителей, это лучшая реклама семьи.

Ранее психолог назвала причины, по которым часто ссорятся семейные пары.