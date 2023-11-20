В Дагестане судимые бойцы ЧВК «Вагнер» похитили бизнесмена и потребовали 31 млн выкупа

В Дагестане задержали похитителей бизнесмена, ими оказались вышедшие из мест лишения свободы по амнистии участники СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, к преступлению оказались причастны 36-летний экс-сотрудник МВД из Кизилюрта и 40-летний бывший заключенный. Первый также был судим за торговлю оружием, разбой и захват заложника. Подельники оказались в колонии, подписали контракт с ЧВК «Вагнер», а затем получили амнистию и вернулись в родную республику.

Ради получения крупного выкупа они похитили коммерческого директора местной компании и вывезли его в безлюдное место. На пустыре около села Зубутли-Миатли они пригрозили ему расправой, но спустя 20 часов отпустили, получив от его знакомого 31,5 млн рублей.

Местонахождение бывших бойцов ЧВК правоохранители быстро установили и задержали, в их отношении уже возбуждено уголовное дело о вымогательстве и похищении.

Ранее в Краснодаре задержали пенсионеров, заказавших похищение двух человек за 30 млн рублей.