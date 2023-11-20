Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Дагестане судимые бойцы ЧВК «Вагнер» похитили бизнесмена и потребовали 31 млн выкупа

В Дагестане поймали двух бывших вагнеровцев, организовавших похищение человека

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

В Дагестане задержали похитителей бизнесмена, ими оказались вышедшие из мест лишения свободы по амнистии участники СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, к преступлению оказались причастны 36-летний экс-сотрудник МВД из Кизилюрта и 40-летний бывший заключенный. Первый также был судим за торговлю оружием, разбой и захват заложника. Подельники оказались в колонии, подписали контракт с ЧВК «Вагнер», а затем получили амнистию и вернулись в родную республику.

Ради получения крупного выкупа они похитили коммерческого директора местной компании и вывезли его в безлюдное место. На пустыре около села Зубутли-Миатли они пригрозили ему расправой, но спустя 20 часов отпустили, получив от его знакомого 31,5 млн рублей.

Местонахождение бывших бойцов ЧВК правоохранители быстро установили и задержали, в их отношении уже возбуждено уголовное дело о вымогательстве и похищении.

Ранее в Краснодаре задержали пенсионеров, заказавших похищение двух человек за 30 млн рублей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий