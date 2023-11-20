В центре Тюмени загорелась маршрутка с пассажирами

В Тюмени огонь охватил маршрутку. Об этом сообщает 72.ru.
Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Очевидцы обратили внимание на крупное возгорание в одном из транспортных средств, стоявших недалеко от водонапорной башни.
Выяснилось, что во время движения водитель заметил возгорание, поэтому он остановил транспортное средство и своевременно выпустил всех пассажиров из салона.
Сам мужчина также успел выйти, но документы, деньги и другие личные предметы остались в маршрутке.
По предварительной информации, причиной стала проводка. О том, насколько сильно пострадало транспортное средство, не уточняется.
Ранее в Башкирии загорелась маршрутка с пассажирами.