В центре Тюмени загорелась маршрутка с пассажирами

В Тюмени огонь охватил маршрутку. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Очевидцы обратили внимание на крупное возгорание в одном из транспортных средств, стоявших недалеко от водонапорной башни.

Выяснилось, что во время движения водитель заметил возгорание, поэтому он остановил транспортное средство и своевременно выпустил всех пассажиров из салона.

Сам мужчина также успел выйти, но документы, деньги и другие личные предметы остались в маршрутке.

По предварительной информации, причиной стала проводка. О том, насколько сильно пострадало транспортное средство, не уточняется.

Ранее в Башкирии загорелась маршрутка с пассажирами.