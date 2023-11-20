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В центре Тюмени загорелась маршрутка с пассажирами

В центре Тюмени загорелась маршрутка

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Авто Тюмень | ДТП/VK

В Тюмени огонь охватил маршрутку. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Очевидцы обратили внимание на крупное возгорание в одном из транспортных средств, стоявших недалеко от водонапорной башни.

Выяснилось, что во время движения водитель заметил возгорание, поэтому он остановил транспортное средство и своевременно выпустил всех пассажиров из салона.

Сам мужчина также успел выйти, но документы, деньги и другие личные предметы остались в маршрутке.

По предварительной информации, причиной стала проводка. О том, насколько сильно пострадало транспортное средство, не уточняется.

Ранее в Башкирии загорелась маршрутка с пассажирами.

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