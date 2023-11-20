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В Минфине рассказали, каким будет дефицит бюджета в 2024-2026 годах

Силуанов: дефицит бюджета в 2024-2026 годах будет не выше 1% ВВП

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Екатерина Штукина/РИА Новости

В Минфине прокомментировали принятие федерального бюджета на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов. По словам главы ведомства Антона Силуанова, при ряде условий дефицит бюджета за эти годы не превысит 1% ВВП.

«Если ценовая ситуация как сегодня сохранится, то Фонд национального благосостояния будет пополняться и мы будем устойчиво иметь бюджетный дефицит в пределах 1% ВВП. Если ситуация будет изменяться, будем корректировать и наши оценочные прогнозы», — приводит ТАСС слова Силуанова.

Закон о бюджете Госдума приняла в заключительном чтении 17 ноября. Согласно документу, доходы казны в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн рублей, а в 2026-м — 34,1 трлн рублей.

Предполагается, что основными источниками финансирования станут госзаимствования и средства Фонда национального благосостояния. Для сбалансированности бюджета в 2024 году будут использованы средства ФНБ в размере 1,3 трлн руб. По прогнозу спикера Госдумы Вячеслава Володина, бюджетные доходы вырастут на 29% в 2024 году, причем две трети из них не будут связаны с нефтегазовой сферой.

Подробнее о том, что нужно знать о новом федеральном бюджете, — в материале «Газеты.Ru».

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