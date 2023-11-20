Россиянка решила принять ванну и попала в реанимацию из-за взрыва колонки

В Кабардино-Балкарской Республике 17-летняя девушка пострадала из-за проблем с газовой колонкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городе Нальчик. Россиянка осталась одна дома и решила принять ванну. Когда она находилась в комнате, произошел взрыв. Причиной стало неправильное подключение устройства. Наиболее вероятно, что произошло короткое замыкание и произошла утечка.

Пострадавшую оперативно госпитализировали в больницу с ожогами 10% тела. Девушка находится в реанимации, ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Произошедшим заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка.

Ранее в Татарстане девочка попала в больницу с сильным ожогом после дня в детском саду.