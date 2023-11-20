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Москвич ограбил 85-летнюю пенсионерку и вернул ей из жалости 200 рублей

В Москве поймали грабителя, который пожалел жертву и вернул ей 200 рублей

В Москве мужчина отобрал у пожилой женщины 1900 рублей и вернул ей из жалости кошелек с 200 рублями. Об этом сообщает МВД Медиа.

Злоумышленник прошел в подъезд многоэтажки на Олонецкой улице вслед за 85-летней женщиной, которая возвращалась к себе домой. Он догнал потерпевшую у лифта и вырвал у нее из рук сумку с кошельком внутри.

Пенсионерка попросила грабителя вернуть ей похищенное, и тот забрал себе только 1700 рублей, оставив потерпевшей из жалости 200 рублей и личные вещи. Женщина обратилась к правоохранителям.

Полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его за полчаса. 26-летний ранее судимый москвич успел потратить деньги на свои нужды, его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее грабителя, укравшего у пенсионерки сумку, задержали двое спортсменов-борцов.

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