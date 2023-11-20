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Грабитель грозился заразить охранника магазина ВИЧ-инфекцией и порезал его ножом

В Уфе грабитель изрезал канцелярским ножом пожилого охранника супермаркета

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Уфе 60-летний охранник магазина пострадал от действий грабителя с канцелярским ножом в руках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в супермаркете в уфимском районе Сипайлово. 33-летний горожанин пришел туда якобы за подарком для друга и спросил у охранника, где находится стеллаж с электробритвами. Этим поступком он привлек внимание сотрудника магазина, который заподозрил его в воровстве и пригласил в комнату для досмотра.

Но агрессивный посетитель, прятавший под курткой алкогольную продукцию, отказался возвращать похищенное и вытащил шприц. Он стал угрожать охраннику заражением ВИЧ-инфекцией, а затем набросился на него с канцелярским ножом. Злоумышленник порезал потерпевшему сухожилия и смог убежать с места преступления.

Раненого охранника доставили в больницу, а вора оперативно нашли и задержали в соседнем районе.

Ранее двое мужчин совершили налет на пекарню ради пончиков и ватрушек.

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