Москвичей предупредили о морозе в понедельник

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха до -7°C и гололедица ожидаются в Москве 20 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается -5 — -7°C, в ночь на 21 ноября — до -9°C. Ветер северо-восточный, до 6-11 м/с. Атмосферное давление должно составить примерно 748 мм ртутного столба.

В Московской области 20 ноября температура воздуха составит -3 — -8°C. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до -11°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в январе в Москве и Подмосковье температура воздуха ожидается около нормы, но погода будет очень изменчивой. Он отмечал, что предсказать погоду на новогодние праздники на сегодняшний день нельзя. Вильфанд подчеркнул, что точный прогноз специалисты могут давать только на две недели вперед.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве наступила метеорологическая зима.

Ранее в Москве из-за холодов стали недоступны самокаты.