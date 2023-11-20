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На Сахалине пограничники изъяли трепанга на 7,2 млн рублей

На Сахалине задержали браконьеров с трепангом на более чем семь млн рублей

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Shutterstock

На Сахалине пограничники изъяли и выпустили трепанга на 7,2 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по региону.

По версии правоохранителей, подозреваемые выловили 5 305 экземпляров трепанга. Общий вес партии составил 320 килограммов. Россиян оперативно задержали, во время мероприятий на месте заметили резиновую лодку, машину и водолазное снаряжение.

«В действиях граждан РФ усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрено ч. 3 ст. 256 УК РФ — незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», — сообщается в публикации.

На данный момент оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Трепанга выпустили в озеро Буссе.

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