Во Владивостоке фура снесла щит на остановке и загорелась

Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием фуры. Об этом сообщает управление МЧС по Приморскому краю.

Инцидент произошел на улице Калинина. Крупная машина влетела в остановку и рекламный щит. В результате конструкция упала на несколько автомобилей. После этого очевидцы обратили внимание на дым, который выходил из фуры.

Помимо грузовика, в аварии пострадали еще четыре автомобиля и автобус. Пока пожарные ехали на место, местные жители помогли водителю выбраться из кабины грузовика.

«Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около десяти квадратных метров», — сообщается в публикации.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в Калининграде взорвался грузовик с пончиками.