Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке фура снесла щит на остановке и загорелась

Во Владивостоке фура врезалась в рекламный щит и разбила несколько машин

close
100%
«Amur Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Amur Mash»

Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием фуры. Об этом сообщает управление МЧС по Приморскому краю.

Инцидент произошел на улице Калинина. Крупная машина влетела в остановку и рекламный щит. В результате конструкция упала на несколько автомобилей. После этого очевидцы обратили внимание на дым, который выходил из фуры.

Помимо грузовика, в аварии пострадали еще четыре автомобиля и автобус. Пока пожарные ехали на место, местные жители помогли водителю выбраться из кабины грузовика.

«Возгорание было оперативно ликвидировано на площади около десяти квадратных метров», — сообщается в публикации.

Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в Калининграде взорвался грузовик с пончиками.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий