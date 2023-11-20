Шторм оставил без света более 160 населенных пунктов Красноярского края

В Красноярском крае 161 населенный пункт остается без света из-за штормового ветра. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главка МЧС по региону.

В сообщении отметили, что в десяти муниципальных образованиях с домов сорваны кровли. Также ветер повалил деревья. Всего повреждено 12 автомобилей, однако пострадавших нет.

В ведомстве пояснили, что спасатели и специалисты занимаются устранением последствий сильного ветра. Для аварийно-восстановительных работ привлекли 61 бригаду из 174 человек и 63 единиц техники.

«Напоминаем, что сильный ветер продержится в крае еще и сегодня. Порывы будут достигать 25 м/с и более. На дорогах гололедица», — предупредили спасатели.

19 ноября на несколько регионов Сибири обрушился мощный ураган. Ветер порвал линии электропередачи, повредил крыши, остановил поезда, повалил деревья на автомобили. В Алтайском крае из-за вихря более 70 городов и деревень остались без света. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новокузнецке — город частично остался без света, встали трамваи и троллейбусы, отсутствует вода и отопление. Есть пострадавшие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса во время урагана.