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Умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

Цивелев сообщил о смерти экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

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Александр Кряжев/РИА Новости

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (возглавлял регион с 1997 по 2018 год) скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивелев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев ... яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата», — написал он.

По словам Цивелева, с Тулеевым связана целая эпоха в жизни Кемеровской области. Он возглавил регион в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести его из кризиса, отметил он.

Врио губернатора добавил, что кузбассовцы помнят Тулеева «как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей».

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