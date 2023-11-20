Стало известно, чем грозят России протесты в Бангладеш

В результате протестов цены на джинсы в России вырастут на 5-10%, а в ближайшее время могут подняться на 35-50%. К такому выводу пришли аналитики «Ленты.ру».

Производство готовых текстильных изделий дает Бангладеш 80% экспортной выручки. Там шьют джинсы для таких брендов как Calvin Klein, Wrangler, H&M, Target, Zara, Tesco, Marks & Spencer и Hugo Boss. В текстильной промышленности в стране заняты около 4 млн человек, однако их средняя заработная плата в три раза ниже в средней по стране и составляет $75 в месяц.

В преддверии выборов в стране начались митинги и акции протеста работников текстильной промышленности, которые требуют поднять их заработную плату до уровня чуть ниже среднего по стране — свыше $200 в месяц. При этом власти заявляют о готовности поднять их лишь на 50%, то есть до $116, что встречает недовольство протестующих. На фоне насильственных протестов в стране закрыты от 150 до 300 из 4,5 тыс. швейных фабрик, что окажет влияние на глобальный рынок текстильной продукции.

До этого канадский бренд выпустил джинсы с деталью для прикрытия ягодиц наклонившихся мужчин.

Ранее джинсы с потертостями и необработанным краем назвали актуальной моделью сезона.