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Маск отверг обвинения в антисемитизме

Маск назвал «фальшивыми» обвинения в антисемитизме

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Kirsty Wigglesworth/Reuters

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск категорически отверг обвинения в том, что он является антисемитом. Об этом Маск написал на своей странице в социальной сети X.

По словам предпринимателя, на прошлой неделе в средствах массовой информации появились сотни фальшивых историй, обвиняющих его в антисемитизме. Маск подчеркнул, что подобные обвинения абсолютно далеки от правды. Он отметил, что желает всем представителям человечества только лучшего, процветающего и захватывающего будущего.

Ранее американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что 20 ноября социальная сеть Х подаст иск против всех организаций, выступивших против нее на фоне скандала с «антисемитскими» высказываниями бизнесмена.

В этот же день стало известно, что американская анимационная корпорация Walt Disney, кинематографические компании Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures приостанавливают свои рекламные кампании в социальной сети X из-за поддержки ее владельцем Илоном Маском антисемитской публикации, опубликованной на платформе.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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