В России, на границе с Финляндией, организовали палаточный городок для мигрантов

В карельском городе Костомукша, который находится на границе с Финляндией, развертываются пункты временного проживания для мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Эти пункты временного проживания находятся недалеко от международного пункта пропуска «Люття» (Вартиус). Они создаются для размещения беженцев и мигрантов. Главное управление МЧС занимается организацией этих пунктов по всей республике Карелия.

В воскресенье, 19 ноября, из России в Финляндию через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Вартиус» прошли 16 просителей убежища из Ирака, Сомали, Сирии и других стран.

Единственный работавший в воскресенье до вечера на границе с РФ финский погранпункт «Вартиус» закрылся по графику в 18:00.

18 ноября ситуация на КПП «Вартиус» осложнилась, когда пограничная служба Финляндии временно закрыла его из-за перегруженности. Причиной закрытия пункта стал перегруз после прибытия 67 просителей убежища за один день.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.